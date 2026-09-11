BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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11.09.2026 12:28:25
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3800 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an, "nachdem sich der Staub nach der Berichtssaison zum ersten Halbjahr gelegt hat". Er sieht weiter Risiken für die mittelfristige Konzernprofitabilität./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
48.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41.42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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10.09.26
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|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|45.21
|1.66%
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