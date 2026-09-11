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BAT Aktie 909525 / GB0002875804

45.22
CHF
0.75
CHF
1.69 %
14:13:32
BRXC
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11.09.2026 12:28:25

BAT Underperform

BAT
45.22 CHF 1.69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3800 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an, "nachdem sich der Staub nach der Berichtssaison zum ersten Halbjahr gelegt hat". Er sieht weiter Risiken für die mittelfristige Konzernprofitabilität./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
48.22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
41.42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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