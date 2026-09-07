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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Andrei Andon-Ionita sieht den Tabakkonzern vor einem mehrjährigen Umsatz- und Gewinnschub, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Investitionen in Produkte der neuen Generation (NGP), wie E-Zigaretten, Vapes oder Nikotinbeutel, dürften sich nun auszahlen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.