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18.09.2026 07:12:24

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Andrei Andon-Ionita sieht den Tabakkonzern vor einem mehrjährigen Umsatz- und Gewinnschub, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Investitionen in Produkte der neuen Generation (NGP), wie E-Zigaretten, Vapes oder Nikotinbeutel, dürften sich nun auszahlen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.84 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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