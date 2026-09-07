BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Andrei Andon-Ionita sieht den Tabakkonzern vor einem mehrjährigen Umsatz- und Gewinnschub, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Investitionen in Produkte der neuen Generation (NGP), wie E-Zigaretten, Vapes oder Nikotinbeutel, dürften sich nun auszahlen./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
41.84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
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