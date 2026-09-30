BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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01.10.2026 11:13:04
BAT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe bestätigt, dass sich die Briten im echten Wandel befänden, schrieb Damian McNeela in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Tabakkonzern habe den strategischen Weg zu den mittelfristigen Finanzzielen klar aufgezeigt./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Damian McNeela
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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