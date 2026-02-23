BAT Aktie 909525 / GB0002875804
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4500 auf 4550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bilanz sei weitgehend erwartungsgemäß gewesen, es habe vom Management aber einige positive Signale gegeben, schrieb Richard Felton am Freitagabend. Nach zwei Jahren der Investitionen kehre der Tabakkonzern 2026 wohl wieder zu seinem mittelfristigen Tempo zurück./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
45.50 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
52.80 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
45.43 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Felton
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
09:29
|BAT Aktie News: BAT fällt am Vormittag (finanzen.ch)
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
20.02.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
20.02.26
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
20.02.26
|Optimismus in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
20.02.26
|BAT Aktie News: BAT verteuert sich am Freitagmittag (finanzen.ch)
20.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|08:12
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47.00
|-0.97%
