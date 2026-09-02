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02.09.2026 11:09:05

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 5750 auf 5600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Ende September anstehenden Kapitalmarktveranstaltung betonte Faham Baig am Dienstag, dass er dem Tabakkonzern eine Beschleunigung der Umsatz- und Gewinnentwicklung zutraut. Das gesenkte Kursziel begründete er mit leicht reduzierten Ergebnisschätzungen (EPS) aufgrund des starken Pfunds./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Faham Baig 		KGV*:
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