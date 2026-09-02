BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 5750 auf 5600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Ende September anstehenden Kapitalmarktveranstaltung betonte Faham Baig am Dienstag, dass er dem Tabakkonzern eine Beschleunigung der Umsatz- und Gewinnentwicklung zutraut. Das gesenkte Kursziel begründete er mit leicht reduzierten Ergebnisschätzungen (EPS) aufgrund des starken Pfunds./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Faham Baig
|
KGV*:
-
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