BAT Aktie News: BAT verliert am Nachmittag

Die BAT-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 40,11 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'433 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,66 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,13 GBP. Bisher wurden via London 822'424 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 19,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 8,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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