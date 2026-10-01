BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen

Um 12:28 Uhr ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 40,01 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'434 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 39,66 GBP. Mit einem Wert von 40,13 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403'374 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,11 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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