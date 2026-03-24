BAT Aktie 909525 / GB0002875804
45.92CHF
0.56CHF
1.24 %
16:22:28
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.03.2026 14:35:04
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Philip Spain passte sein Bewertungsmodell für den Tabakkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Jahreszahlen der Briten an. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 reduzierte er unter Berücksichtigung jüngster Währungseffekte um 1 Prozent./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philip Spain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
15:59
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|BAT Aktie News: BAT gibt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
09:29