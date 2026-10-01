BAT Aktie News: BAT verzeichnet am Vormittag Verluste

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 3,3 Prozent auf 39,94 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,82 GBP nach. Bei 40,13 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 113'902 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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