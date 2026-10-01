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01.10.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT verzeichnet am Vormittag Verluste

BAT Aktie News: BAT verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 39,94 GBP ab.

BAT
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Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 3,3 Prozent auf 39,94 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,82 GBP nach. Bei 40,13 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 113'902 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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15:55 Logo WHS Trading-Bot – die KI-Challenge: Bauen Sie Ihren eigenen Handels-Bot mit KI
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14:45 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
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15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’337.66 19.76 SWB2VU
Short 14’635.91 13.83 S1B74U
Short 15’163.03 8.98 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’178.32 19.08 SYBDXU
Long 12’913.74 13.97 SJYBLU
Long 12’352.25 8.98 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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