Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
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01.10.2026 12:26:53
Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt am Donnerstagmittag ab
Der FTSE 100 fällt aktuell.
Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 1.60 Prozent auf 10’436.37 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.181 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.004 Prozent höher bei 10’606.39 Punkten, nach 10’606.00 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’390.73 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’606.39 Zähler.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 2.42 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 10’789.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’478.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’446.43 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4.88 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 1.12 Prozent auf 14.78 GBP), Computacenter (+ 0.28 Prozent auf 54.20 GBP), Halma (+ 0.11 Prozent auf 35.06 GBP), Intertek (+ 0.09 Prozent auf 58.75 GBP) und Schroders (+ 0.00 Prozent auf 5.89 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Bank of Georgia Group (-4.32 Prozent auf 137.49 GBP), Games Workshop Group (-4.31 Prozent auf 172.14 GBP), HSBC (-3.31 Prozent auf 14.48 GBP), BAT (-3.08 Prozent auf 40.02 GBP) und NatWest Group (-3.02 Prozent auf 6.68 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 31’796’250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 303.272 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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