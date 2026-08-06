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10.08.2026 13:57:15

BAT Underperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco von 3600 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte am Montag seinen Schätzungen infolge der Halbjahreszahlen des Tabakkonzerns an. Er sieht aber mittelfristig nach wie vor Risiken für die Profitabilität./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
43.34 £ 		Abst. Kursziel*:
-12.32%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
42.23 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.02%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
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