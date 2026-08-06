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10.08.2026 13:57:15
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco von 3600 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte am Montag seinen Schätzungen infolge der Halbjahreszahlen des Tabakkonzerns an. Er sieht aber mittelfristig nach wie vor Risiken für die Profitabilität./rob/ajx/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
43.34 £
|
Abst. Kursziel*:
-12.32%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
42.23 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.02%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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