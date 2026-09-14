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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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15.09.2026 08:40:55

AUMOVIO Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Autozulieferers habe im Rahmen einer Telefonkonferenz die Jahresziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Dienstag./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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71.51%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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08:40 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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