AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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15.09.2026 08:40:55
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Autozulieferers habe im Rahmen einer Telefonkonferenz die Jahresziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Dienstag./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36.15 €
|
Abst. Kursziel*:
71.51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72.22%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
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|JP Morgan Chase & Co.
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|07.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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