MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 1.80 Prozent leichter bei 30’288.85 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 345.265 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.615 Prozent schwächer bei 30’652.86 Punkten in den Handel, nach 30’842.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 30’690.99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’266.29 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2.55 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der MDAX noch bei 32’173.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’056.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’459.59 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.23 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 1.90 Prozent auf 32.10 EUR), Ströer SE (+ 1.41 Prozent auf 35.96 EUR), Evonik (+ 1.18 Prozent auf 20.62 EUR), CTS Eventim (+ 1.13 Prozent auf 53.55 EUR) und HENSOLDT (+ 0.94 Prozent auf 76.96 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil thyssenkrupp (-6.28 Prozent auf 13.72 EUR), Salzgitter (-6.00 Prozent auf 47.80 EUR), Porsche vz (-5.45 Prozent auf 43.02 EUR), AUMOVIO (-4.69 Prozent auf 34.55 EUR) und Aurubis (-4.66 Prozent auf 153.40 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’360’578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40.535 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch