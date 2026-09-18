AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Sie rechne mit einem relativ schwachen dritten Quartal des Autozulieferers, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der kurzfristig schwierigen Geschäftsbedingungen dürfte die Aktie erst im kommenden Jahr mit den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen eine attraktivere Story bieten./rob/gl/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.50 €
|
Abst. Kursziel*:
27.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.61%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu AUMOVIO
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|33.79
|-5.15%
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|19:50
|
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Micron Technology Outperform
|19:40
|
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AUMOVIO Hold
|18:24
|
DZ BANK
Oracle Kaufen
|14:50
|
DZ BANK
adidas Kaufen
|12:15
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold
|11:56
|
DZ BANK
Swiss Re Kaufen
|11:54
|
DZ BANK
Hannover Rück Kaufen