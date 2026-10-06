Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Performance im Fokus
|
06.10.2026 17:58:13
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus
Der MDAX verzeichnete am Abend Kursgewinne.
Der MDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.52 Prozent auf 30’586.04 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 337.554 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.373 Prozent fester bei 30’540.54 Punkten in den Handel, nach 30’426.98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30’462.86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’760.49 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der MDAX noch bei 33’291.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der MDAX noch bei 30’878.03 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.27 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AUMOVIO (+ 5.16 Prozent auf 36.65 EUR), JENOPTIK (+ 3.92 Prozent auf 43.96 EUR), Sartorius vz (+ 3.22 Prozent auf 259.70 EUR), Knorr-Bremse (+ 2.79 Prozent auf 101.30 EUR) und TUI (+ 2.74 Prozent auf 6.91 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil flatexDEGIRO (-7.10 Prozent auf 26.42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4.71 Prozent auf 76.90 EUR), HENSOLDT (-4.46 Prozent auf 78.90 EUR), RENK (-2.98 Prozent auf 36.19 EUR) und Nordex (-2.31 Prozent auf 36.30 EUR).
Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4’459’330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 38.936 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.10.26
|XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu JENOPTIK AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’543.27
|0.38%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.