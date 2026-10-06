Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Der MDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.52 Prozent auf 30’586.04 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 337.554 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.373 Prozent fester bei 30’540.54 Punkten in den Handel, nach 30’426.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30’462.86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’760.49 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der MDAX noch bei 33’291.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der MDAX noch bei 30’878.03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.27 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AUMOVIO (+ 5.16 Prozent auf 36.65 EUR), JENOPTIK (+ 3.92 Prozent auf 43.96 EUR), Sartorius vz (+ 3.22 Prozent auf 259.70 EUR), Knorr-Bremse (+ 2.79 Prozent auf 101.30 EUR) und TUI (+ 2.74 Prozent auf 6.91 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil flatexDEGIRO (-7.10 Prozent auf 26.42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4.71 Prozent auf 76.90 EUR), HENSOLDT (-4.46 Prozent auf 78.90 EUR), RENK (-2.98 Prozent auf 36.19 EUR) und Nordex (-2.31 Prozent auf 36.30 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4’459’330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 38.936 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch