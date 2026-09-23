AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio von 46,40 auf 42,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen. Bei Aumovio könnte der anstehende Kapitalmarkttag des Partners Aurora zu einem dringend benötigten Kurstreiber werden. Wegen gesunkener Markterwartungen habe auch sie ihre Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2027 und 2028 gekürzt./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.45 €
|
Abst. Kursziel*:
16.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.89%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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