Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.18 Prozent auf 30’482.62 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 337.554 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30’540.54 Zählern und damit 0.373 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’426.98 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30’462.86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’570.07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’355.32 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, notierte der MDAX bei 33’291.24 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Wert von 30’878.03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.60 Prozent abwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3.90 Prozent auf 261.40 EUR), United Internet (+ 1.82 Prozent auf 24.68 EUR), AUMOVIO (+ 1.72 Prozent auf 35.45 EUR), Nemetschek SE (+ 1.33 Prozent auf 64.95 EUR) und TUI (+ 1.04 Prozent auf 6.80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Fraport (-3.25 Prozent auf 59.50 EUR), LANXESS (-1.76 Prozent auf 12.26 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.49 Prozent auf 79.50 EUR), Salzgitter (-1.25 Prozent auf 47.54 EUR) und Nordex (-0.91 Prozent auf 36.82 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 126’855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.485 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch