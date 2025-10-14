Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aumovio Aktie

32.60
CHF
0.10
CHF
0.30 %
10:28:53
BRXC
15.10.2025 08:35:18

Aumovio Underperform

Aumovio
32.60 CHF 0.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Underperform
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30.60 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
35.06 € 		Abst. Kursziel*:
-12.72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.87%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:35 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
03.10.25 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
02.10.25 Aumovio Buy UBS AG
02.10.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
