Aumovio Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aumovio
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
30.60 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
35.06 €
Abst. Kursziel*:
-12.72%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
35.12 €
Abst. Kursziel aktuell:
-12.87%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
KGV*:
|08:35
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
