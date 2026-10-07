Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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07.10.2026 09:28:37
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Start leichter
Der MDAX notiert am Mittwochmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent auf 30’519.25 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 338.079 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.619 Prozent schwächer bei 30’354.11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’543.27 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30’563.47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’354.11 Einheiten.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0.222 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Wert von 32’405.44 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Stand von 32’627.04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’836.16 Punkten.
Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.49 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Porsche vz (+ 4.54 Prozent auf 44.46 EUR), Porsche Automobil (+ 2.49 Prozent auf 25.12 EUR), AUMOVIO (+ 2.05 Prozent auf 37.40 EUR), DEUTZ (+ 1.60 Prozent auf 11.42 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.30 Prozent auf 77.90 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil JENOPTIK (-2.78 Prozent auf 42.74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.87 Prozent auf 70.90 EUR), Elmos Semiconductor (-1.73 Prozent auf 158.60 EUR), TAG Immobilien (-1.55 Prozent auf 10.79 EUR) und Siltronic (-1.43 Prozent auf 82.80 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 265’242 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.925 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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