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30.09.2026 18:00:38

Was Analysten von der AUMOVIO-Aktie erwarten

AUMOVIO
33.25 CHF -2.99%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der AUMOVIO-Aktie abgegeben.

3 Experten raten die AUMOVIO-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der AUMOVIO-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,94 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 15,69 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 36,25 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG55,00 EUR51,7225.09.2026
Bernstein Research54,00 EUR48,9724.09.2026
Jefferies & Company Inc.42,30 EUR16,6923.09.2026
Jefferies & Company Inc.46,40 EUR28,0018.09.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR71,0315.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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