Was Analysten von der AUMOVIO-Aktie erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der AUMOVIO-Aktie abgegeben.

3 Experten raten die AUMOVIO-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der AUMOVIO-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,94 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 15,69 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 36,25 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 55,00 EUR 51,72 25.09.2026 Bernstein Research 54,00 EUR 48,97 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. 42,30 EUR 16,69 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 46,40 EUR 28,00 18.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 71,03 15.09.2026

Redaktion finanzen.ch