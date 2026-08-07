NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Harry Martin in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Mit den Kosteneinsparungen komme der Autozulieferer rascher voran als am Markt erwartet. Davon habe die Profitabilität profitiert./rob/bek/men;