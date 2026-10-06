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MDAX-Marktbericht 06.10.2026 12:26:11

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag im Aufwind

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag im Aufwind

Das macht der MDAX mittags.

Porsche Automobil
23.02 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag verbucht der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.73 Prozent auf 30’650.25 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 337.554 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.373 Prozent auf 30’540.54 Punkte an der Kurstafel, nach 30’426.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’462.86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’727.24 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der MDAX 33’291.24 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’878.03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.06 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 6.40 Prozent auf 267.70 EUR), AUMOVIO (+ 3.44 Prozent auf 36.05 EUR), thyssenkrupp (+ 2.84 Prozent auf 14.11 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2.58 Prozent auf 43.68 EUR) und Nemetschek SE (+ 2.50 Prozent auf 65.70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen flatexDEGIRO (-3.59 Prozent auf 27.42 EUR), HENSOLDT (-3.00 Prozent auf 80.10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.97 Prozent auf 78.30 EUR), RENK (-2.60 Prozent auf 36.33 EUR) und Fraport (-1.95 Prozent auf 60.30 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 844’379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38.936 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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