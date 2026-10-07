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Gold, Öl & Co. 07.10.2026 10:13:20

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

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Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,75 Prozent auf 4.132,97 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.164,35 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,98 Prozent auf 60,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 61,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,88 Prozent auf 1.673,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.705,50 US-Dollar.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -1,79 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.154,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.175,50 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,37 Prozent auf 100,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 100,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 89,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,44 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,08 Prozent.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,35 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:58 Uhr auf 4,32 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,31 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,39 Prozent auf 5,06 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,08 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (13,03 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 13,06 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 354,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 353,40 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,37 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,73 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,12 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,11 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 120,73 US-Dollar am Vortag auf 123,37 US-Dollar nach oben (+2,19Prozent).

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:48 Uhr ab. Es geht -0,59 Prozent auf 143,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 144,65 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
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