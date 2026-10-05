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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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06.10.2026 10:50:55

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte am 5. November wegen Portfoliomaßnahmen und einer unterdurchschnittlichen Entwicklung aus eigener Kraft einen weiteren deutlichen Umsatzrückgang für das dritte Quartal berichten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Margen dürften gegenüber dem Vorquartal gesunken sein, sich im Schlussquartal aber sichtbar erholen./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
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