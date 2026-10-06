Freundlicher Handel: MDAX mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag klettert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.58 Prozent auf 30’603.76 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 337.554 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’540.54 Zählern und damit 0.373 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’426.98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’760.49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’462.86 Zählern.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 33’291.24 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 30’878.03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1.21 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7.23 Prozent auf 269.80 EUR), JENOPTIK (+ 3.17 Prozent auf 43.64 EUR), AUMOVIO (+ 3.01 Prozent auf 35.90 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2.72 Prozent auf 43.74 EUR) und TUI (+ 2.68 Prozent auf 6.91 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen flatexDEGIRO (-5.91 Prozent auf 26.76 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4.09 Prozent auf 77.40 EUR), HENSOLDT (-3.15 Prozent auf 79.98 EUR), RENK (-2.53 Prozent auf 36.35 EUR) und Nordex (-2.48 Prozent auf 36.24 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’847’811 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38.936 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch