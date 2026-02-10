AstraZeneca 160.26 CHF 5.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen von 12900 auf 15100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick des Pharmakonzerns hätten jeweils im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die Langfristziele der Briten, die bestätigt worden seien./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.