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29.09.2026 09:28:16
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich
Aktuell geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.
Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.48 Prozent auf 5’383.75 Punkte zu. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.018 Prozent auf 5’358.87 Punkte an der Kurstafel, nach 5’357.91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’387.08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’358.87 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 5’476.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’360.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’609.71 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.61 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 1.67 Prozent auf 127.00 GBP), Rio Tinto (+ 1.53 Prozent auf 71.67 GBP), Richemont (+ 1.48 Prozent auf 174.80 CHF), Siemens Energy (+ 1.45 Prozent auf 142.92 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.38 Prozent auf 80.88 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil National Grid (-1.82 Prozent auf 11.07 GBP), Rheinmetall (-1.07 Prozent auf 956.00 EUR), SAP SE (-0.89 Prozent auf 182.38 EUR), BP (-0.75 Prozent auf 5.59 GBP) und Roche (-0.68 Prozent auf 353.00 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die National Grid-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 696’681 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6.62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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