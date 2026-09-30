AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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30.09.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 123,54 GBP abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 123,54 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'657 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 123,26 GBP. Bei 124,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 268'842 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 27,33 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 109,22 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,27 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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