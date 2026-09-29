AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Dank des Deals mit Summit Therapeutics erhalte der Pharmakonzern Entwicklungszugriff auf den bispezifischen (PD-1xVEGF) Krebs-Antikörper Ivonescimab für das eigene Immunonkologie-Portfolio, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Er rechnet mit einer positiven Marktreaktion./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
148.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
127.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|16.09.26
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|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|139.13
|-0.05%
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