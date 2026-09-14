AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 17600 auf 15200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Korrektur der Aktien nach Studienmisserfolgen und Spekulationen um einen möglichen Zusammenschluss mit Bristol-Myers Squibb sei überzogen, schrieb Colin White am Dienstag. Er geht davon aus, dass die mittelfristigen Ziele erreicht werden, selbst wenn die AVANZAR-Lungenkrebsstudie mit Datroway scheitern sollte./rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
152.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
121.96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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15.09.26
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|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
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|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|135.15
|1.75%
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