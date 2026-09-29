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Summit Therapeutics Aktie 56903013 / US86627T1088

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Schulterschluss 29.09.2026 07:12:00

Milliarden-Deal: AstraZeneca setzt auf Summit Therapeutics - Summit-Aktie im Höhenflug

Milliarden-Deal: AstraZeneca setzt auf Summit Therapeutics - Summit-Aktie im Höhenflug

AstraZeneca investiert im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft 2 Milliarden US-Dollar in das US-Unternehmen Summit Therapeutics.

Summit Therapeutics
15.49 USD -0.77%
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Summit teilte am Montag mit, dass AstraZeneca wandelbare Vorzugsaktien im Wert von 2 Milliarden Dollar erwerben werde. Dies entspreche einem Stammaktienpreis von 18,36 Dollar je Aktie, was einen Aufschlag von 10 Prozent auf den volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs der Aktien darstelle.

Summit stiegen im nachbörslichen Handel um 18 Prozent auf 18,30 Dollar. Die Aktien der britischen AstraZeneca zeigten sich unverändert.

Zusätzlich zu der Investition planen die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Krebsbehandlungen zu intensivieren. Sie unterzeichneten eine Vereinbarung über eine klinische Kooperation, um Sonesitatug-Vedotin von AstraZeneca in Kombination mit Ivonescimab von Summit zu evaluieren.

Zudem unterzeichneten sie eine unverbindliche Absichtserklärung im Zusammenhang mit einer geplanten Vereinbarung zur Durchführung klinischer Studien, bei denen Ivonescimab mit mehreren Krebsmedikamenten von AstraZeneca in einer Reihe von klinischen Tests kombiniert werden soll. Die Vereinbarung ist beiderseitig nicht-exklusiv. Jedes Unternehmen behält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte. Zudem gibt es keine Bestimmungen über Lizenzgebühren, Meilensteine oder Umsatz- oder Gewinnbeteiligungen.

DJG/DJN/uxd/gos

Von Elias Schisgall

DOW JONES

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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