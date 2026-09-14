AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 11500 auf 11700 Pence angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Emmanuel Papadakis sieht bei den Briten nun ein neutrales Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er verwies insbesondere auf die deutliche Underperformance gegenüber anderen europäischen Pharmariesen seit seiner Verkaufsempfehlung vor etwa einem Jahr./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
117.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
141.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
121.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|130.11
|0.00%
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