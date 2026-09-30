AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Einbussen

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 123,02 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'654 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 122,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,36 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 586'502 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 21,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,22 GBP. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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