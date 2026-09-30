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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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30.09.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Einbussen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 123,02 GBP.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 123,02 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'654 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 122,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,36 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 586'502 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 21,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,22 GBP. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’663.32 01.10.2026 09:58:39
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

AstraZeneca am 30.09.2026

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