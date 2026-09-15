AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Briten hätten die Produktionskapazitäten, um ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar zu erreichen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit Führungskräften. Eine robuste und breit aufgestellte Lieferkette bleibe für Astrazeneca von zentraler Bedeutung./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
175.00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
141.30 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
121.16 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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