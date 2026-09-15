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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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15.09.2026
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16.09.2026 07:53:15

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Briten hätten die Produktionskapazitäten, um ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar zu erreichen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit Führungskräften. Eine robuste und breit aufgestellte Lieferkette bleibe für Astrazeneca von zentraler Bedeutung./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Buy 		Kurs aktuell:
121.16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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