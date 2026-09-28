AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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|Profitables AstraZeneca-Investment?
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die AstraZeneca-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das AstraZeneca-Papier bei 110.06 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90.860 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 11’404.69 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 125.52 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.05 Prozent zugenommen.
AstraZeneca markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 194.35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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