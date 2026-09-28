FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die AstraZeneca-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das AstraZeneca-Papier bei 110.06 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90.860 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 11’404.69 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 125.52 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.05 Prozent zugenommen.

AstraZeneca markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 194.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch