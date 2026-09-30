AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 18:00:38
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie
Im September 2026 haben 22 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.
16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 141,35 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 122,80 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-4,72
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|29.09.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|18,08
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-4,72
|29.09.2026
|UBS AG
|152,00 GBP
|23,78
|16.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|16.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 GBP
|22,15
|15.09.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-4,72
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|14.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-6,35
|10.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1,60 GBP
|-98,70
|10.09.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|18,08
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|08.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-6,35
|08.09.2026
|Barclays Capital
|160,00 GBP
|30,29
|08.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|07.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|42,51
|07.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-6,35
|02.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|30,29
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von AstraZeneca (finanzen.ch)
|
30.09.26
|September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
AstraZeneca am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX im Minus - nahe 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.