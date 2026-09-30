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30.09.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Mittwochvormittag fester

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 124,76 GBP.

AstraZeneca
135.65 CHF -2.50%
Kaufen Verkaufen

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 124,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'719 Punkten liegt. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,82 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,36 GBP. Zuletzt wurden via London 78'629 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 109,22 GBP ab. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
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16.09.26 AstraZeneca Buy UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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