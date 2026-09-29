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Index im Fokus 29.09.2026 09:28:16

Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Rentokil Initial PlcShs
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Um 09:11 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0.28 Prozent auf 10’714.68 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.187 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent fester bei 10’685.19 Punkten, nach 10’684.88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’684.22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’724.42 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10’824.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’484.22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’299.84 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.67 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 2.27 Prozent auf 37.35 GBP), Anglo American (+ 1.97 Prozent auf 40.43 GBP), AstraZeneca (+ 1.67 Prozent auf 127.00 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1.58 Prozent auf 161.00 USD) und Glencore (+ 1.56 Prozent auf 5.60 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil National Grid (-1.82 Prozent auf 11.07 GBP), Ithaca Energy (-1.76 Prozent auf 2.81 GBP), Rentokil Initial (-1.74 Prozent auf 2.99 GBP), SSE (-1.71 Prozent auf 24.16 GBP) und Centrica (-1.40 Prozent auf 1.45 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 2’344’687 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.980 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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