AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16070 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma widmete sich am Mittwoch nach guten Studiendaten den Marktchancen des Antikörper-Konjugats Sone-Ve gegen Magenkrebs. Den vom Konzern in Aussicht gestellten möglichen Spitzenumsatz des Mittels in Höhe von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar hält der Experte für erreichbar. Er selbst plant im Moment mit 3,7 Milliarden Dollar./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
163.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
120.96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
19.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zieht am Mittwochnachmittag an (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Aufschläge in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
18.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|132.29
|2.06%
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|08:51
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|08:51
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DocMorris Hold
|08:35
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Warburg Research
NORMA Group Hold
|08:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
AstraZeneca Buy
|08:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Grand City Properties Neutral
|07:40
|
UBS AG
Sartorius vz. Buy
|07:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Siemens Buy