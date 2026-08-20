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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

130.87
CHF
-1.42
CHF
-1.07 %
09:40:54
BRXC
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20.08.2026 08:02:17

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
130.87 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16070 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma widmete sich am Mittwoch nach guten Studiendaten den Marktchancen des Antikörper-Konjugats Sone-Ve gegen Magenkrebs. Den vom Konzern in Aussicht gestellten möglichen Spitzenumsatz des Mittels in Höhe von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar hält der Experte für erreichbar. Er selbst plant im Moment mit 3,7 Milliarden Dollar./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
163.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
17.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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