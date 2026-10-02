AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verliert am Freitagvormittag

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 119,48 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'446 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 117,90 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 118,00 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 138'241 Stück.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,04 GBP. Dieser Wert wurde am 15.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,27 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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