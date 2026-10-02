AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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02.10.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 119,26 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 119,26 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 117,90 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,00 GBP. Bisher wurden via London 687'675 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 31,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2026 (114,04 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,27 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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AstraZeneca am 02.10.2026
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