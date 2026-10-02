Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Freitagshandels

Um 09:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.17 Prozent stärker bei 5’270.19 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.250 Prozent auf 5’274.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’261.40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5’275.20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’263.15 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 1.74 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’409.30 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 5’446.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’735.71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.31 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.21 Prozent auf 81.38 CHF), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 144.88 EUR), Rio Tinto (+ 1.09 Prozent auf 70.30 GBP), Airbus SE (+ 1.08 Prozent auf 187.70 EUR) und Richemont (+ 0.87 Prozent auf 174.55 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen UniCredit (-1.96 Prozent auf 78.39 EUR), Roche (-1.40 Prozent auf 344.10 CHF), GSK (-0.89 Prozent auf 17.79 GBP), AstraZeneca (-0.71 Prozent auf 119.46 GBP) und Novartis (-0.61 Prozent auf 117.34 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’095’913 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 615.435 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.41 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch