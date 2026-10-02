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02.10.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Mittag ausgebremst

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 119,88 GBP ab.

AstraZeneca
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Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 119,88 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'432 Punkten notiert. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,90 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,00 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 320'199 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Mit einem Zuwachs von 31,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,04 GBP am 15.08.2026. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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29.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
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AstraZeneca am 02.10.2026

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