ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Bei ASML setzt Coles auf weiter nach oben konkretisierte Jahresziele./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2’000.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’590.00 €
|
Abst. Kursziel*:
25.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’590.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.75%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|10:24
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’455.00
|-0.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Neutral
|11:35
|
Jefferies & Company Inc.
Prosus Buy
|11:34
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|11:09
|
Deutsche Bank AG
Fielmann Buy
|10:51
|
Deutsche Bank AG
AUTO1 Buy
|10:51
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|10:50
|
Bernstein Research
Infineon Outperform