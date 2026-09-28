Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Um 09:11 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.05 Prozent auf 6’306.14 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.402 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.142 Prozent auf 6’311.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’302.82 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’314.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’297.35 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’485.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 6’221.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’499.70 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.79 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.60 Prozent auf 24.44 EUR), BMW (+ 1.36 Prozent auf 56.48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.31 Prozent auf 41.83 EUR), Bayer (+ 1.12 Prozent auf 50.58 EUR) und adidas (+ 1.02 Prozent auf 148.00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-1.40 Prozent auf 140.60 EUR), Infineon (-1.11 Prozent auf 56.08 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.92 Prozent auf 6.76 EUR), Siemens (-0.40 Prozent auf 277.20 EUR) und SAP SE (-0.39 Prozent auf 185.20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 248’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch