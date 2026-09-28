Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
28.09.2026 09:28:20
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus
Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.
Um 09:11 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.05 Prozent auf 6’306.14 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.402 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.142 Prozent auf 6’311.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’302.82 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’314.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’297.35 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’485.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 6’221.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’499.70 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.79 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.60 Prozent auf 24.44 EUR), BMW (+ 1.36 Prozent auf 56.48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.31 Prozent auf 41.83 EUR), Bayer (+ 1.12 Prozent auf 50.58 EUR) und adidas (+ 1.02 Prozent auf 148.00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-1.40 Prozent auf 140.60 EUR), Infineon (-1.11 Prozent auf 56.08 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.92 Prozent auf 6.76 EUR), Siemens (-0.40 Prozent auf 277.20 EUR) und SAP SE (-0.39 Prozent auf 185.20 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 248’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’287.87
|-0.24%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.