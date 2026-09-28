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28.09.2026 12:26:20
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen
Am Montagmittag agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.
Um 12:08 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.09 Prozent auf 5’357.99 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0.185 Prozent fester bei 5’363.31 Punkten, nach 5’353.40 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’350.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’378.29 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 5’476.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5’342.32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4’605.20 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.09 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.52 Prozent auf 36.66 GBP), BAT (+ 1.36 Prozent auf 42.37 GBP), Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF), BP (+ 1.25 Prozent auf 5.66 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.05 Prozent auf 82.86 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1.66 Prozent auf 69.70 GBP), Roche (-1.28 Prozent auf 355.70 CHF), Enel (-0.91 Prozent auf 8.84 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.69 Prozent auf 6.77 EUR) und SAP SE (-0.68 Prozent auf 184.66 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 3’920’577 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.44 erwartet. Mit 6.58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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