Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.62 Prozent stärker bei 6’311.31 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.400 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.207 Prozent auf 6’285.51 Punkte an der Kurstafel, nach 6’272.50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’338.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’285.51 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1.09 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6’455.63 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 6’267.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’444.89 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.88 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2.81 Prozent auf 146.25 EUR), Deutsche Bank (+ 2.59 Prozent auf 31.73 EUR), UniCredit (+ 2.11 Prozent auf 84.06 EUR), Infineon (+ 1.92 Prozent auf 57.34 EUR) und Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 144.50 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-2.10 Prozent auf 51.20 EUR), BMW (-0.85 Prozent auf 55.98 EUR), Airbus SE (-0.71 Prozent auf 193.00 EUR), Eni (-0.70 Prozent auf 24.06 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.55 Prozent auf 509.80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’305’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 584.217 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.65 erwartet. Mit 7.69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch