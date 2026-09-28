STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Am Montag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.08 Prozent auf 6’297.86 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.402 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.142 Prozent auf 6’311.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’302.82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6’322.62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’287.67 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’485.67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’221.55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 5’499.70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.93 Prozent auf 24.52 EUR), Bayer (+ 1.12 Prozent auf 50.58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.86 Prozent auf 41.64 EUR), Airbus SE (+ 0.83 Prozent auf 194.14 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.70 Prozent auf 286.80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BASF (-1.70 Prozent auf 49.57 EUR), Enel (-0.91 Prozent auf 8.84 EUR), Infineon (-0.72 Prozent auf 56.30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.69 Prozent auf 6.77 EUR) und SAP SE (-0.68 Prozent auf 184.66 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 903’854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 586.837 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch