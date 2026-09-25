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Euro STOXX 50-Performance 25.09.2026 17:58:15

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Mercedes-Benz Group
38.95 CHF -0.07%
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Zum Handelsschluss legte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.45 Prozent auf 6’300.95 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.400 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.207 Prozent höher bei 6’285.51 Punkten, nach 6’272.50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’338.03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’285.51 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.921 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’455.63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’267.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’444.89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.70 Prozent aufwärts. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2.99 Prozent auf 146.50 EUR), Deutsche Bank (+ 2.68 Prozent auf 31.76 EUR), UniCredit (+ 2.11 Prozent auf 84.06 EUR), Bayer (+ 1.30 Prozent auf 50.02 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.27 Prozent auf 57.20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-3.59 Prozent auf 50.42 EUR), BMW (-1.31 Prozent auf 55.72 EUR), Airbus SE (-0.95 Prozent auf 192.54 EUR), Rheinmetall (-0.77 Prozent auf 982.40 EUR) und Eni (-0.70 Prozent auf 24.06 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’901’488 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 584.217 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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