Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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31.08.2026 18:00:38
Aroundtown SA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Aroundtown SA-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Aroundtown SA-Aktie wurde im August 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte rät die Aroundtown SA-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Aroundtown SA mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2,900 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Aroundtown SA in Höhe von 1,913 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|1,90 EUR
|-0,68
|31.08.2026
|Deutsche Bank AG
|2,40 EUR
|25,46
|27.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|4,00 EUR
|109,10
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|2,00 EUR
|4,55
|26.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,30 EUR
|72,50
|26.08.2026
|Warburg Research
|3,80 EUR
|98,64
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|21.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Aroundtown Hold
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|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
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|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
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|Deutsche Bank AG
|26.08.26
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