Aroundtown SA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Die Aroundtown SA-Aktie wurde im August 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte rät die Aroundtown SA-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Aroundtown SA mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2,900 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Aroundtown SA in Höhe von 1,913 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 1,90 EUR -0,68 31.08.2026 Deutsche Bank AG 2,40 EUR 25,46 27.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 4,00 EUR 109,10 26.08.2026 Jefferies & Company Inc. 2,00 EUR 4,55 26.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,30 EUR 72,50 26.08.2026 Warburg Research 3,80 EUR 98,64 26.08.2026 Jefferies & Company Inc. - - 21.08.2026

Redaktion finanzen.ch